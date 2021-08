Eishockey : DNL-Team des KEV steht vor einer schweren Eiszeit

Krefeld Der Nachwuchs des Krefelder EV geht am 4. September mit einer neuformierten Mannschaft in die neue Saison. Für das Team von Trainer Robin Beckers steht noch fünf Vorbereitungsspiele auf dem Programm.

Nachdem die vorletzte Saison wegen der Corona-Pandemie im März 2020 abgebrochen werden musste, fiel die Spielzeit 2020/21 fast vollständig der Pandemie zum Opfer. Nach einer über zehn monatigen Punktspielpause sind die Partien in Mannheim am 4. und 5. September die ersten Meisterschaftsspiele. Weil viele Spieler dem Juniorenalter entwachsen sind oder vorzeitig den Sprung zu den Senioren geschafft haben, muss Trainer Beckers sein Team völlig neu formieren. Dazu bleibt ihm nur sehr wenig Zeit, weil in Krefeld auf Grund der defekten Eisaufbereitungsanlage die Rheinlandhalle und die Werner- Rittberger-Halle bis zum 7. September nicht zur Verfügung stehen. Nach Gesprächen zwischen dem Sport- und Bäderamt und der Yayla-Arena kann die Mannschaft aber seit Montag in der Heimspielstätte der Pinguine trainieren. „Dann sind noch Schulferien, deshalb können wir in der ersten Woche an fünf Tagen trainieren. Danach geht es dreimal pro Woche aufs Eis“, sagt Beckers. Vor dem Punktspielstart stehen fünf Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Am 14. und 15. August wird in Düsseldorf gespielt, am 22. August geht es nach Iserlohn und am 28. und 29. August wird noch in Köln getestet.