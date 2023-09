Eishockey Elmar Schmitz fordert gegen Regensburg drei Punkte

Weiter geht es für den KEV am kommenden Wochenende mit zwei Spielen in der Rheinlandhalle gegen den derzeitigen Tabellensechsten Eisbären Regensburg. Erstes Bully ist am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr. Dann hofft Trainer Schmitz auch wieder auf Stürmer Bennet Otten zurückgreifen zu können. Er fehlte in Iserlohn, weil er mit der Schule zu einer Studienfahrt in Rom war.