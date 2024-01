Deutsche Eishockey-Nachwuchsliga KEV-Quartett ist zum Derby gegen die DEG wieder fit

Verzichten musste der KEV in beiden Partien auf Kapitän Wellen und Angreifer Holzhausen sowie auf den gesperrten Stürmer Michalik. In der Partie mussten Niclas Focks, Konze und David Schneiders bereits nach dem ersten Drittel verletzt passen und konnten auch im zweiten Treffen nicht mitspielen. Trotz dieser Ausfälle verkaufte sich der KEV teuer und war überlegen. Kacper Ziarkowski brachte seine Farben in Führung. Nach dem Ausgleich der Gäste brachte v. d Reijden den KEV zwei Minuten später wieder in Front. Innerhalb von 17 Sekunden drehten die Gäste die Partie mit zwei Treffern. Den Ausgleich besorgte Bijsterbosch in Überzahl. Es ging ins Penaltyschießen. Hier hatten die Gäste das bessere Ende für sich. „Meine Mannschaft hat mit dem kleinen Aufgebot eine super Leistung gezeigt. Am Ende hat die falsche Mannschaft gewonnen“, meinte Schmitz.