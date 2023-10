Eishockey DNL-Team des KEV 81 will die Hauptrunde erreichen

Die U20 des KEV 81 empfängt am letzten Spielwochenende in der Findungsgruppe A in der Deutschen Eishockey-Nachwuchsliga (DNL) den Schwenninger ERC. Gespielt wird am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr. Dem KEV fehlt aus diesen beiden Spielen noch ein Punkt, um sich für die Hauptrunde zu qualifizieren und damit auch den Einzug in die Play-offs um die deutsche Meisterschaft sicher zu haben.