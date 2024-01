Deutsche Eishockey-Nachwuchs Liga Gegen Regensburg soll der Knoten platzen

(JH) Die U20 des KEV 81 empfängt nach der Spielpause wegen der 20- Weltmeisterschaft die Eisbären Regensburg in der Rheinlandhalle. Erstes Bully ist am Samstag um 19.30 Uhr und Sonntag um 10.30 Uhr. Der KEV liegt bei Halbzeit der Hauptrunde mit elf Punkten auf Platz acht in der Division 1 der deutschen Eishockey Nachwuchsliga (DNL) und will in den verbleibenden 14 Spielen, von denen die Auswahl von Cheftrainer Elmar Schmitz zehn Mal Heimrecht hat, in der Tabelle weiter nach oben klettern.