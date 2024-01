Eishockey DNL-Trainer Elmar Schmitz fordert mehr Effizienz

Das dürfte aber nur dann klappen, wenn seine Stürmer auch mal ihre Torchancen nutzen und das Überzahl besser funktioniert, wie bei der 0:2-Niederlage am vergangenen Sonntag. „Wir brauchen vor dem gegnerischen Tor eine bessere Effizienz. In dieser Woche haben wir deshalb auch vorrangig am Torabschluss gearbeitet“, sagt Schmitz, der in der Abwehr wieder auf den am vergangenen Sonntag gesperrten Verteidiger Connor Janus zurückgreifen kann. Deshalb rückt U18-Nationalspieler Clemens Seeger wieder in den Sturm.