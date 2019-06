Leichtathletik : DM-Silber für Anne-Catherine Wasser

Krefeld Die Leichtathletin des SC Bayer Uerdingen belegte bei den deutschen U23-Meisterschaften in Wetzlar Platz zwei über die Hürden. Die U20-Staffel der weiblichen Jugend gewann Bronze.

Die Leichtathleten des SC Bayer Uerdingen überzeugten bei den Deutschen Meisterschaften der U23 und Langstaffeln in Wetzlar auf der ganzen Linie. Anne-Catherine Wasser als Silbermedaillengewinnerin über 400 m Hürden und die 4 x 400 m Staffel der weiblichen Jugend U20 mit Bronze stachen dabei heraus.

Wasser bestätigte nach der zweitbesten Vorlaufzeit (60,18 Sekunden) diesen Platz auch im Finale bestätigen und lief zur neuen persönlichen Bestzeit von 59,21 Sekunden. Nächstes großes Ziel für die USA-Studentin sind Anfang August die Deutschen Meisterschaften der Männer und Frauen in Berlin, wo sie noch einmal schneller laufen möchte. Danach geht es wieder zurück über den großen Teich ans College nach Florida.

Das Jugend-Quartett über 4 x 400 m mit Nina Schröter, Anna Keyserlingk, Franziska Neubacher und Tessa Srumf kam souverän auf Platz drei. Die erhoffte Medaille lag lange in Gefahr, doch Schröter, Keyserlingk und Neubacher kämpften vor allem auf der Zielgeraden jeweils grandios und gaben Schlussläuferin Tessa Srumf den Stab an dritter Stelle liegend. Diese wehrte dann den Angriff der viertplatzierten Staffel klar ab und sicherte den umjubelten Platz auf dem Treppchen. Gegenüber ihrem ersten Rennen steigerten sich die Mädchen um über vier Sekunden auf 3:50,37 Minuten.