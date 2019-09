Eishockey : Drei Gegentore in nur 159 Sekunden

Krefeld Die U20 des KEV 81 startet mit zwei Heimniederlagen gegen Regensburg in die Deutsche Nachwuchsliga.

(JH) Das U 20 Team des KEV 81 ist mit zwei Niederlagen in die Saison der Division I der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) gestartet. Am Samstag unterlag die Auswahl des neuen Trainers Robin Beckers den Eisbären Regensburg mit 2:4 (0:2, 1:1,1:1). Am Sonntag hieß es nach 60 Minuten gegen den gleichen Gegner 1:3 (0:0,0:3,1:0). In beiden Spielen war die mangelhafte Chancenverwertung der Grund für die Niederlagen.