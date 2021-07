Wasserlball : Die U18 des SV Krefeld 72 gewinnt das DM-Finalturnier um Platz fünf

Krefeld Die Mannschaft von Trainer Markus Zilken setzte sich im Kampf um den Turniersieg im Bockumer Hallenbad im entscheidenden Spiel gegen den Favoriten OSC Potsdam mit 13:11 durch.

(lus) Die SV Krefeld 72 richtete am Wochenende im Bockumer Badezentrum das Finalturnier der U18-Wasserball-Bundesliga um die Plätze fünf bis acht aus. Neben dem Gastgeber waren gleich drei Vereine aus dem Großraum Berlin qualifiziert. Die SG Neukölln hat kurzfristig zurückgezogen, so dass die SVK auf die Mannschaften aus Spandau und Potsdam traf.

Nach dem deutlichen 13:5-Sieg gegen die Wasserfreunde Spandau kam es im letzten Spiel zum Finale um den Turniersieg zwischen den Krefeldern und dem Favoriten OSC Potsdam. Es entwickelte sich aber ein ausgeglichenes Spiel. Gegen Mitte des zweiten Viertels konnte sich die Mannschaft um das Trainergespann Markus Zilken und Georg Metten etwas absetzen und ging mit einer knappen 5:4-Führung in die Halbzeit. Zu Beginn des vierten Viertels wurde das Spiel brenzlig für die SVK. Die bis dahin gut funktionierende Zonendeckung ließ Alex Butz in der Centerverteidigung im Stich, was ihm zwei Herausstellungen einbrachte, die die Potsdamer zum 8:8- Ausgleich nutzten.