Handball zweite Bundesliga : Schöneseiffen-Ausfall schmerzt die Eagles

Krefeld Eine Nachverpflichtung wird es trotz der schweren Schulterverletzung des 22-Jährigen nicht geben. Alternativen sind da.

Der Schock saß tief im Lager der HSG Krefeld, als die Diagnose über die Verletzung von Sebastian Schöneseiffen bekannt wurde: Schultereckgelenksprengung des dritten Grades und damit eine Pause mindestens bis Weihnachten. Besonders bitter ist diese Diagnose für Schöneseiffen selbst, denn der 22 Jahre alte Spielmacher hatte erst in der vergangenen Saison, auf dem Sprung in die Bundesliga, eine schwere Knieverletzung erlitten und damit das ganze Jahr verpasst.

Für das Testspiel am Samstag gegen Limburg ist allerdings auf dieser Position nicht viel Variationsmöglichkeit für Trainer Arnar Gunnarsson gegeben. Denn Gentges befindet sich aktuell noch im Urlaub. Damit ist als einziger zentraler Rückraumspieler Ciupinski zur Stelle. Dennoch wollen die Schwarz-Gelben sich in diesem Spiel erfolgreicher präsentieren, als im Auftakt gegen Essen. Die dortige hohe Niederlage allerdings bewertet nach nur zwei Trainingseinheiten in der Halle und zwei Tage nach Eintreffen des neuen Trainers keiner der Verantwortlichen über. Unter dem Strich sieht Mancher sie gar positiv, zeigt sie doch, dass noch viel Arbeit zu leisten ist, was den ein oder anderen Spieler sicher noch zum extra-Quäntchen motivieren dürfte. Dennoch: Gegen den dreifachen niederländischen Meister will das Team neben sportlicher Entwicklung auch ein besseres Ergebnis hinlegen.