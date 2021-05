Der Saisonstart steht fest : Die Medenspiele im Tennis beginnen jetzt am 12. Juni

Krefeld Der neue Spielplan wird nächste Woche veröffentlicht. Im Gegensatz zur Vorsaison gibt es jetzt wieder Auf- und Abstieg. Spätestens am 26. September müssen alle Spieler ausgetragen worden sein.

(lus) Wie bereits vom Tennisverband-Niederrhein in der vergangenen Woche geplant, können die Medenspiele am 12. Juni beginnen. Das ist durch die weitreichenden Lockerungen der am 28. Mai in Kraft getretenen neuen Coronaschutzverordnung des Landes NRW im Sportbereich ab sofort grundsätzlich unter ähnlichen Rahmenbedingungen wie im Vorjahr möglich.