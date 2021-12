Fußball-Landesliga : VfR Fischeln: „Die Mannschaft ist zusammengerückt“

Analyse Krefeld In der Fußball-Landesliga leitete das Derby zwischen dem VfL Tönisbergund dem VfR Fischeln eine Trendwende ein. Während es für die Krefelder bergauf ging, gerieten die „Berger“ in akute Nöte.

Für die Krefelder war es eine Saison mit Höhen und Tiefen. Gerade in der Anfangsphase fehlte es an der nötigen Konstanz um sich den Tabellenkeller vom Hals zu halten. Tief- und gleichzeitiger Wendepunkt war die Derby-Niederlage beim VfL, die der sonst besonnene Teammanager Ralf Rusbült zum Rundumschlag veranlasste. Nach und nach fing sich die Elf von Trainer Kalli Himmelmann und trotzte auch einer anhaltenden Personalnot. Für Himmelmann im Nachhinein der Schlüssel zum Erfolg: „Ich glaube, dass die Mannschaft dadurch enger zusammen gerückt ist“. Der Lohn ist ein komfortabler Vorsprung von acht Punkten auf den ersten Abstiegsplatz. Dennoch ist Himmelmann nicht ganz zufrieden: „Wir könnten vier Punkte mehr haben, wenn wir in Meerbusch den sicheren Sieg nicht dumm hergeben und gegen Wachtendonk nicht zwei Elfer verschießen. Aber die Mannschaft hat immer versucht, Fußball zu spielen. Und das macht mich stolz“. Neben der Meisterschaft sorgte der VfR auch im Niederrhein-Pokal für Furore, schaltete zwei Oberligisten aus und wurde mit dem Achtelfinal-Duell gegen Regionalliga-Spitzenreiter RW Essen belohnt. Zweifellos hat Himmelmann großen Anteil an der positiven Entwicklung. Seine Arbeit und sein Vertrauen zahlt die Mannschaft mit guten Leistungen zurück. Die Youngster Nick Heiselmeier und Luca Tim Jerz sind stellvertretend dafür zu nennen. Eine lange Pause gönnt Himmelmann seinem Kader nicht. Nach dreiwöchiger Ruhe geht es wieder los. Zwei ab Januar spielberechtigte Japaner und Luca Aventaggiatio vom Ligakonkurreten aus Tönisberg werden das Angebot vergrößern. „Dann sind wir auch in der Breite besser aufgestellt“, freut sich der VfR-Trainer.