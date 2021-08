American Football : Die Krefeld Ravens sind zum Aufstieg verdammt

Krefeld Das Football-Team startet am Samstag mit dem Heimspiel gegen die Neuss Gladiators als Topfavorit in die neue Viertliga-Saison. Der letzte Testspiel ist ausgefallen. Ein Ersatzgegner war nicht zu finden.

Das erste Spiel der neuen Spielzeit findet um 15 Uhr an der Bezirkssportanlage Sprödental statt. Einlass ist ab 13 Uhr. Es gelten wie unter Stufe 2 der Corona-Bedingungen üblich die 3-G-Regeln (geimpft, genesen, getestet). Tickets gibt es vor Ort oder bei den Vorverkaufsstellen Sylter Eiscafé (Bockum) oder Nimmerland Schlafsysteme (Ostwall). Außerdem bieten die Ravens einen Livestream über Medienpartner Sporttoal.tv an. Dieser ist über alle Endgeräte abrufbar und zeigt das gesamte Spiel nebst Vor- und Nachberichten live.

Nach der kurzfristigen Absage der Gladiators waren die Ravens-Macher buchstäblich in der ganzen Republik auf Gegnersuche gegangen, hatten in Belgien und den Niederlanden sogar Erstligisten angefragt und in Deutschland bis in die zweite Liga alle Teams angerufen, die auch nur ansatzweise in Frage kommen konnten. Eine Zusage aber gab es nicht. „Wir haben am Ende über 60 Teams angefragt. Jeder Trainer, viele Spieler und Verantwortliche haben alle persönlichen Kontakte spielen lassen – umsonst“, erzählt Cheftrainer Jörg Hintzen.