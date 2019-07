Tennis : Die Krefeld Open sind wieder stark besetzt

Krefeld Ab Sonntag lockt das beliebte Tennisturnier des Crefelder TC für Senioren wieder zahlreiche Spitzen-Spielerinnen- und Spieler aus der deutschen Rangliste an.

Es ist wieder soweit. Eine der großen sportlichen Tennis-Veranstaltungen im Seniorenbereich in Deutschland beginnt am morgigen Sonntag auf der schmucken Tennisanlage des Crefelder TC an der Kempener Allee. Acht Tage lang steht die Seidenstadt im Zeichen den Seniorentennis, denn die „Krefeld Open“ sind deutschlandweit bekannt und beliebt. Immerhin wird das Turnier nun schon zum 29. Mal ausgetragen. „Wir haben es erreicht, zu den beliebtesten und erfolgreichsten Seniorenturnieren in Deutschland zu zählen und haben dabei zurecht vom DTB eine der höchsten Einstufungen erhalten“, sagt Turnierdirektor Horst Giesen. Ihm zur Seite steht die Turnierleitung mit Monika Giesen, Dieter Firmenich und Oberschiedsrichter Wolfgang Bäsken, die hervorragende Arbeit leisten, um den engen Zeitplan einzuhalten. Immerhin gehen 245 Teilnehmer auf die Asche, darunter zahlreiche Top-Spieler der deutschen Tennisszene in diversen Altersklassen.

Darüber hinaus sind die Krefeld Open auch ein sehr guter und auch letzter Test für die Spitzenspieler, denn nach dem Krefelder Turnier finden direkt im Anschluss (23. Juli bis 4. August) die jährlichen Deutschen Tennismeisterschaften für Seniorinnen und Senioren in Bad Neuenahr statt. Im Einzel werden bei den Krefeld Open die Gewinner in 17 Konkurrenzen ermittelt, dabei werden die Altersklassen der Damen und Herren ab 40 bis 75 bzw. 80 Jahre abgedeckt. Mit den Doppel- und Nebenrunden finden insgesamt 30 Konkurrenzen statt. Natürlich sind Aktive aus der Seidenstadt und der angrenzenden Region im Tableau zu finden. Helga Nauck vom Crefelder HTC, Shabnam Siddiqi-El Hatri und Rainer Bongarth (beide BW Krefeld), die alle im Vorjahr in ihrer Altersklasse das Turnier gewonnen haben, gehören dazu. „Wir hoffen natürlich auf schönes Turnierwetter, ohne extreme Temperaturen oder Dauer-Regenphasen“, sagt Giesen. Da die CTC-Tennisanlage nun auch über Flutlicht verfügt, kann auch in den späten Abendstunden noch gespielt werden. Am Sonntag beginnt das Turnier ab 9 Uhr in den oberen Altersklasse (ab 60 Jahre) und wird täglich ab 9 Uhr fortgesetzt.