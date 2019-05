Tennis : Erfolgsstory geht weiter

Krefeld Die Damen 30 des TV 03 Schwarz-Gelb bleiben in der Niederrheinliga ungeschlagen.

Die Damen 40 des HTC BW Krefeld mischen weiter in der Spitzengruppe der Regionalliga mit. Mit dem 6:3-Erfolg gegen den TC Rheinstadion Düsseldorf fahren die Blau-Weißen den dritten Saisonsieg ein und belegen hinter dem ungeschlagenen Spitzenreiter TC Bredeney den zweiten Tabellenplatz. Gegen Düsseldorf war der Sieg schon nach den Einzeln in trockenen Tüchern. Mit großen Erwartungen sind die Herren 40 von Blau-Weiß Krefeld in den vierten Spieltag der Regionalliga gestartet. Statt der erwarteten Punkte gegen den TC RW Dortmund gab es dann doch eine herbe 2:7-Niederlage. „Wir standen in unseren Spielen neben uns. Es hat einfach nichts richtig geklappt“, zeigte sich Mannschaftsführer Sven Pisters sehr enttäuscht. Als einziger Lichtblick erwies sich David Hoffmann, der sein Einzel gegen Dino Jablonski gewann. Später war der Niederländer auch noch mit Partner Pisters im Doppel erfolgreich.