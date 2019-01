Handball Kreispokal : Erfolgreiches Adler-Debüt für Timofte

Krefeld Im Kreispokal setzt sich Nordrheinligist Adler Königshof bei Landesligist ASV Süchteln mit 31:22 durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(svs) Zugegeben, eine sportlich hohe Hürde war das Kreispokalspiel beim ASV Süchteln für die Adler Königshof nicht. Immerhin liegen drei Spielklassen zwischen beiden Kontrahenten. Trotzdem gab es für den neuen Adler-Trainer Marius Timofte wertvolle Erkenntnisse beim 31:22 (14:12)-Erfolg des Favoriten. „Ich habe schon einiges gesehen, das die aktuelle Tabellensituation erklärt. Gerade in der Offensive fehlte speziell zur Mitte der ersten Halbzeit die taktische Disziplin“, sagte der Rumäne, der die Krefelder noch zum Klassenverbleib in der Nordrheinliga führen will.

Aufgrund einiger Ausfälle nahm er in den Spoo-Brüdern und David Termast drei Spieler aus der zweiten Mannschaft mit. „Ich habe einfach positionsgetreu die Jungs aus der Zweiten hochgezogen. Ich wollte alle Spieler auf ihren Positionen spielen lassen und so Abläufe einstudieren. In erster Linie war es für uns ein gutes Trainingsspiel“, sagte Timofe, der auch den Gegner lobte. „Sie haben aggressiv gespielt und zugepackt. So hatte das Spiel für uns durchaus einigen Wert“, zollte er dem Landesligisten Respekt.



Tischtennis : Frauen des ASV Süchteln sichern endgültig Klassenverbleib

zurück

weiter