Handball-Oberliga : Doppelte Marie führt Adler Frauen zum Sieg

Krefeld Gegen den Letzten mühte sich das Team zum Erfolg.

(svs) Die Frauen der Adler Königshof bleiben in der Handball-Oberliga weiter auf Erfolgskurs. Allerdings hatte das Team von Trainer Ingo Häußler gegen noch punktlosen Tabellenletzten Fortuna Düsseldorf II beim 30:28 (17:16) mehr Mühe als erwartet. „Wir haben lange nicht so richtig zu unserem Spiel gefunden und uns gerade in der Deckung schwer getan. So kam der Gegner zu vielen Chancen“, sagt Trainer Häußler.