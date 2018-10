Die Adler-Frauen werfen vor der Pause den Sieg weg

In der Handball-Oberliga unterlag das Team mit 25:27.

Die Oberliga-Frauen der Adler Königshof verpassten am Samstagnachmittag bei der 25:27 (14:14)-Niederlage gegen den SV Wipperfürth einen weiteren Schritt nach oben in der Tabelle. Dabei hatte das Team von Trainer Uwe Kiel den Erfolg durchaus bereits vor Augen. In der ersten Halbzeit führte die Mannschaft nach 20 Minuten bereits klar mit 13:9 und war drauf und dran, sich vorentscheidend abzusetzen. Dann aber riss plötzlich der Faden. Und bis zur Halbzeit warfen die Krefelderinnen nur noch ein weiteres Tor, so dass es mit 14:14 in die Pause ging.