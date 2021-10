2. Hockey-Bundesliga : Derbytime für CHTC Herren – Damen beim Schlusslicht

Krefeld Am Sonntag um 13 Uhr ist der Gladbacher HTC bei den Krefelder Herren zu Gast. Zwei offensivstarke Teams treffen aufeinander. Für die Damen ist ein Sieg bei Schlusslicht Essen Pflicht.

(nose) Vor dem vierten Spielwochenende in der 2. Hockey-Bundesliga könnten die Aufgaben für die Damen- und Herrenteams des Crefelder HTC kaum unterschiedlicher sein. Die Herren empfangen mit dem DSDS Düsseldorf (Samstag 15 Uhr) und dem Gladbacher HTC (Sonntag 13 Uhr) gleich zwei Lokalrivalen, die ebenfalls ordentlich in die Saison gestartet sind an der Vreed. Die Damen treten Samstag (12 Uhr) beim klaren Schlusslicht ETUF Essen an, wo trotz kleinerer Personalausfälle ein Sieg fast schon Pflicht ist.