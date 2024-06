Dressurreiten Malin-Elisa Zumbrägel holt nächsten Dressur-Titel am Schmeddersweg

Erstmals übernahm der RFV Hubertus Anrath-Neersen die erneuerte Kreisstandarte für den Mannschaftssieg in der Wertung auf E-A-L-Ebene in Springen und Dressur als „Wanderpreis“ entgegen. Ebenfalls erstmals holte der Reitverein Viersen den Jugendwimpel als erfolgreichster Verein in Springen und Dressur auf E-Ebene. „Die komplette Mannschaft ritt auf Schulpferden“, sagt Christoph Johnen, 1. Vorsitzender des Reitvereins Viersen.