30. Krefeld Open im Tennis : Horst Giesens Mut wird belohnt

Krefeld Ausschließlich Lob gab es für die Organisation der 30. Krefeld Open. Am Ende wird Monika Giesen mit der Goldenen Ehrennadel des Tennisverbandes Niederrhein ausgezeichnet.

Das Jubiläum dieses bundesweit beliebten Tennis-Turniers für Senioren im Rahmen der DTB Senior-Masters-Serie war geprägt von Spitzentennis und einer harmonische Atmosphäre für Aktive und Zuschauer. Durch die Absage der Deutschen Tennis-Meisterschaften war das Interesse an den Krefeld Open so groß wie selten zuvor. Der extra aus Luxemburg angereiste früher Daviscupspieler Johny Goudenbour sagte: „Schade, dass ich aus beruflichen Gründen nicht melden konnte, aber das Turnier steht fest auf meinem Terminkalender. Ich werde alles versuchen, 2021 wieder mitzuspielen.“

Dass Turnierdirektor Horst Giesen und seine Frau Monika überhaupt den Mut hatten, das Turnier wegen der Corona-Pandemie nicht abzusagen, zahlte sich aus. Die Jubiläums-Open waren nach der Absage der Bundesliga der Höhepunkt des Krefelder Tennisjahres und ein sportlicher Glanzpunkt für die Seidenstadt. Entsprechend groß war das Lob von vielen Seiten. „Ein ganz besonderer Dank gilt Horst Giesen, seiner Frau Monika und der gesamten Mannschaft mit den vielen ehrenamtlichen Helfern, die es trotz Covid 19 gewagt haben, dieses Turnier zu starten“, sagte Bürgermeisterin Karin Meincke (CDU), die am Samstagabend bei der Jubiläumsfeier auf der Anlage zu den Ehrengästen zählte.

Helga Nauck gewinnt das Turnier zum fünften Mal in Folge

Als Vertreter des Tennisverbandes Niederrhein kam Wilfried Weckes. „Als die Corona-Krise begann, hat der Verband gezittert, was mit dem Tennissport jetzt passiert. Wir haben uns gefreut, als es schrittweise los ging. Nachdem die Deutschen Meisterschaften der Senioren abgesagt wurden, hattet ihr den Mut, einfach abzuwarten was passiert und ob doch noch was geht. Der Verband hat richtig Spaß, dass dieses Turnier stattfindet, besonders weil es ein Jubiläum ist“, sagte der Schatzmeister des TVN.