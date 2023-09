Segeln Titel für Stefanie Gouverneur und Thomas Endom

Beim Krefelder Segelklub (KSK) gehen zahlreiche Sportlerinnen und Sportler ihrem Sport nach – und das mit viel Begeisterung und Leidenschaft. Am Samstag lädt der Verein zwischen 14 Uhr und 18 Uhr am Bruchweg 36 zum „Tag der offenen Tür“ ein. Der Fokus auf den KSK ist aktuell recht hoch, da der Verein zwei frisch gebackene Deutsche Meister in seinen Reihen hat: Segler Thomas Endom und Vorschoterin Stefanie Gouverneur gewannen in Erftstadt den Titel in der Klasse Schwerzugvogel.