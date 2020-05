Fussball : Weltenbummler feiert Comeback mit 42 Jahren

Ronny Kockel sorgt mit den A-Junioren des VfR Fischeln für Furore. Er hat viel erlebt: auf Zypern, im Iran beim KFC Uerdingen und bei Teutonia St. Tönis, wo er mit 42 jahren noch ein Comeback feierte.

Kürzlich verlängerte Ronny Kockel seinen Vertrag als Trainer der A-Junioren des VfR Fischeln um ein weiteres Jahr. Sehr zur Freude der Verantwortlichen, denn was der 44-Jährige bisher an der Kölner Straße abgeliefert hat, kann sich sehen lassen. Bereits im März 2018, damals noch vom VfR-Vorsitzenden Thomas Schlösser mit bestem Weitblick verpflichtet, begann sein Job offiziell erst am 1. Juli. Bis dahin war er mit der schwierigen Aufgabe betraut, eine neue, schlagkräftige Mannschaft für die Fußball-Niederrheinliga auf die Beine zu stellen. Auf Hilfe seines Vorgängers Patrick Iwersen und dem scheidende Jugendleiter Peter Birwe konnte er da nicht bauen. Beide zog es zum TSV Meerbusch II, wobei sie sich auch personell stark bedienten. Die Unruhe war seinerzeit groß, da auch der Draht von Josef Cherfi, dem damaligen Coach der ersten Mannschaft, zur Jugendabteilung abgerissen war. Aber Kockel hat allen Widrigkeiten getrotzt. Mit seinem neuformierten Team landete er in der Endabrechnung auf Platz fünf. In der aktuell unterbrochenen Spielzeit sieht es mit Rang vier auch ganz danach aus, als sollte ihm zur allgemeinen Überraschung der Klassenerhalt ohne die leidige und nervige Relegation gelingen. Weil für die nächste Saison viele Spieler dem neuen Kader angehören, nämlich die vom so genanten jüngeren Jahrgang, sind außerdem die Zukunftsperspektiven rosig.