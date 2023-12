Hallenfußball Der FC Hellas lädt zum Budenzauber

Am ersten Vorrundenspieltag sind die Krefelder Vereine unter sich. Den Anfang macht dabei der Veranstalter in der Partie gegen B-Ligist Viktoria Krefeld. Favorit in dieser Gruppe ist Bezirksligist TSV Bockum. Das Teilnehmerfeld wird vom abstiegsgefährdeten A-Ligisten TuS Gellep, dem SV Linn und dem FC Traar, dem in dieser Gruppe Chancen auf den Einzug in die Endrunde eingeräumt werden, komplettiert. Die Endrunde erreichen die beiden Gruppenersten der vier Vorrundengruppen und die beiden besten Gruppendritten aus allen vier Gruppen. In der Gruppe B, die am kommenden Samstag ab 16.15 Uhr beginnt, werden A-Ligatabellenführer Marathon Krefeld und Bezirksligist VfB Uerdingen die besten Chancen eingeräumt. Aber auch die beiden Spitzenteams aus der B-Liga Preußen Krefeld und SuS Krefeld rechnen sich Chancen aus. Verberg/Gartenstadt und der frefeld gelten als Außenseiter.