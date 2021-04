Mitglieder müssen zustimmen : Der Crefelder HTC plant den Bau von drei Padel-Tennis-Courts

Krefeld Der Vorstand des Krefelder Hockey-und Tennisclubs will sein neues Projekt bei einer digitalen Jahreshauptversammlung vorstellen. Falls es kein Veto gibt, könnten im Spätsommer drei Courts fertig sein.

(lus) In Krefeld könnte es bald die Möglichkeit geben, auf drei Plätzen Padel-Tennis zu spielen. „Mit dem Bau der ersten Paddel-Tennis-Courts würde unser Club sein Angebot um eine trendige, schnell expandierende Sportart erweitern. Wenn die Mitglieder der Planung zustimmen und das Projekt genehmigen, dann werden wir im Spätsommer die neuen Plätze in Betrieb nehmen können“, sagt Dirk Wellen, 1. Vorsitzender des Crefelder HTC.

Padel-Tennis ist eine Symbiose aus Tennis und Squash. In Spanien gehört Padel-Tennis zu den drei Top-Sportarten und wird von ca. acht Millionen begeisterten Sportlern regelmäßig gespielt. Padel ist aktuell die am schnellsten wachsende Sportart der Welt. Es erfordert taktisches Vorausdenken und bietet „Action“ pur. Keine langen Grundlinienduelle, sondern Serve-and-Volley, Schmetterbälle und spektakuläre Ballwechsel.

Auch in Deutschland gewinnt Padel-Tennis immer mehr Freunde. „Unser Sport ist für Menschen mit ein bisschen Ballgefühl leicht erlernbar. Er ist ein sehr sozialer und kommunikativer Sport und deshalb als Breitensport bestens geeignet“, sagt Padel-Bundestrainer Frank de Vries. Für Fußball-Trainer Jürgen Klopp ist Padel die beste Sportart, die er in seinem Leben hat kennenlernen dürfen: „Für mich ist das die kommende Sportart. Ich spiele das fünf Mal die Woche. Padel ist einfach sensationell.“

So manche sogenannte Trendsportart legte einen grandiosen Start in der Gunst der Fitnessfans hin, um dann genauso schnell wieder in der Versenkung zu verschwinden. Ganz anders verlief die Geschichte beim Padel-Tennis. Schon die „alten“ Azteken kannten Spiele, die dem Padel-Tennis sehr ähnlich gewesen sein könnten. Um 1915 herum entstanden die ersten Padel-Plätze in New York. Die amerikanischen Padel-Pioniere bastelten schon wenige Jahre später an einem ersten Regelwerk. Aber als eigentlicher Erfinder des modernen „Padel“ gilt der Mexikaner Enrique Corcuera. Um 1960 herum reformierte er die Spielregeln und exportierte Anfang der 70er Jahre das Spiel nach Argentinien, Brasilien, Portugal und Spanien.