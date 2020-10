Eiskunstlauf : Deniz Briesemeister sieht seine Zukunft im Eistanz

Der Zwölfjährige vom EV Krefeld gab beim Westfalen-Cup sein Debüt und landete mit seiner Partnerin Nelly Hemcke auf Anhieb auf dem ersten Platz.

Beim Westfalen Cup in Dortmund erzielte der junge Nachwuchs des Eisport-Vereins Krefeld wieder einige Erfolge und gute Platzierungen. Mit einem Doppelerfolg ragte dabei der zwölfjährige Deniz Briesemeister heraus. In der Kategorie Anwärter Jungen erzielte er im Einzellaufen den ersten Platz, mit seiner Dortmunder Partnerin Nelly Hemcke kam er in der Kategorie Eistanz Basic Novice auf einen hervorragenden zweiten Platz.