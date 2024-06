Leichtathletik Jette Zottmann triumphiert doppelt in Uerdingen bei den Nordrheinmeisterschaften

In der M12 gab es gleich drei Uerdinger Titelträger: Leon Heiner gewann den Weitsprung mit 4,97 Metern, Matthias Ritte den Stabhochsprung mit 2,90 Metern und Linus Juchems das Hammerwerfen mit der neuen Bestweite von 20,35 Metern. Weitere Hammerwurf-Nordrhein-Titel gingen an Sina Mai Holthuijsen (Frauen, 56,33 Meter) und Neele Andretzko (W12), die sich erneut steigerte und den LVN-Rekord auf nunmehr 40,77 Meter schraubte. Zudem gewann sie den Diskuswurf mit 24,80 Metern (ebenfalls Bestweite). Den achten Titel erzielte die 4 x 75 Meter LAV-Staffel der weiblichen Jugend U14 mit den Dormagenerinnen Johanna Libertus und Yara Essing sowie den Uerdingerinnen Evelyn Domnina und Mina Öztas, die in 39,56 Sekunden trotz absoluter Sicherheitswechsel weit vor der Konkurrenz ins Ziel liefen. Silber ging zudem an Maximilian Neukirchen im Hammerwurf U20 mit 52,59 Metern, an Tim Ritte im Stabhochsprung M12 mit 2,70 Metern und an Emily Buhl (W13) mit dem Hammer (24,87 Meter). Auf den dritten Platz kamen Nele Frisch im Hammerwurf der Frauen (50,97 Meter), Theresa Ritte im Stabhochsprung der U18 mit 3,00 Metern, Leon Heiner über 60 Meter Hürden in 10,25 Sekunden und Emily Buhl im Diskuswurf W13 mit 23,25 Metern. Zudem gab es viele weitere Uerdinger Endkampfplatzierungen.