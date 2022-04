Fußball-Oberliga : Teutonia St. Tönis stellt Burhan Sahin frei

St. Tönis Der Fußball-Oberligist blamiert sich beim 1:4 gegen Union Nettetal und schwebt nun wieder in akuter Abstiegsgefahr. Doch die schwache Leistung ist es nicht allein, die in St. Tönis für gehörigen Wirbel sorgt.

Nach gutem Start in die Abstiegsrunde scheint bei Teutonia St. Tönis das Gespür für den Ernst der Lage abhanden gekommen zu sein. Denn der Fußball-Oberligist blieb nach der Pleite in Hiesfeld auch im Heimspiel gegen Union Nettetal den Qualitätsnachweis schuldig und unterlag auch in der Höhe verdient mit 1:4 (0:3). Fußball-Abteilungsleiter Markus Hagedorn war fassungslos und quittierte die Leistung der Grün-Gelben mit deutlichen Worten: „Das war heute kollektives Versagen.“ Bei drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone sind die Teutonen nun wieder mittendrin im Abstiegskampf. Sollte auch das nächste Heimspiel gegen Sterkrade-Nord verloren gehen, spitzt sich die Lage erheblich zu.

Die Gäste aus dem Grenzland mussten nicht viel tun, um die Punkte mitzunehmen, weil sich die Teutonen von Beginn an durch ihr von Fehlern durchzogenes Aufbauspiel immer wieder selbst in Bedrängnis brachten. Ahmetilhan Yavuz (9.) und Robin Wolf (12.) nutzten das zur frühen 2:0-Führung. Bezeichnend auch die Entstehung des dritten Treffers durch Leon Fater (29.), dem ein Einwurf für die Teutonen voraus ging (29.). Im Angriff ging bei den Gastgebern so gut wie gar nichts, weil unter anderem die Lauf- und Einsatzbereitschaft fehlte. Leonard Bajraktari, der wie viele andere einen gebrauchten Tag erwischte, gelang zwar der Anschlusstreffer (61.), doch eine mögliche Wende erstickten Teutonia selbst im Keim durch den nächsten Patzer, der zum 1:4 durch Falter führte (64.). Trainer Justin Müller war maßlos enttäuscht: „Die Niederlage war verdient. Es hat bei uns heute nicht gereicht, wobei Nettetal es bei den Torchancen gut macht. Jetzt heißt es Köpfe hoch und weiter machen.“ Am Rande des Spiels gab Teammanager Holger Krebs bekannt, dass Burhan Sahin wegen mangelnder Trainingsbeteiligung freigestellt wurde.