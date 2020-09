Trendsport : Daniela Leyckes-Debre im Hyrox-Rausch

Krefeld Die 43-jährige Krankengymnastin aus Krefeld ist von der neuen Sportart Hyrox begeistert und trainiert pro Woche bis zu sieben Mal. Wegen der Corona-Krise findet aktuell kein Wettkampf statt. 2021 will sie in Berlin bei der WM starten.

Ob das auch Daniela Leyckes-Debre in absehbarer Zeit den Weg unter die olympische Flamme ebnen wird, darf wohl eher bezweifelt werden. Denn Hyrox, die Sportart, die Leykes-Debre ausübt, gibt es erst seit knapp drei Jahren. Ein eher kurzer Zeitraum um es von der Geburt über die Steigerung des Bekanntheitsgrades hin zu Olympia zu schaffen. Darum geht es der 43-jährigen Krankengymnastin Leyckes-Debre aber auch gar nicht. „Ich habe immer gerne Sport gemacht und im Krefelder iFunc an Fitness-Bootcamps teilgenommen.“ Mit ausgefallenen Übungen und Trainingsvarianten werden dabei Kraft, Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit gleichermaßen trainiert. Hyrox hat dies alles reglementiert, schafft so eine Vergleichbarkeit der gezeigten Leistungen. „Meine Trainer fragten, ob das nicht etwas für mich wäre“, erinnert sich die durchtrainierte Frau, die alle nur Danny rufen, an ihre Anfänge in diesem Sport. Die Übungsleiter hatten Recht, denn gleich bei ihrem ersten Wettkampf im April des vergangenen Jahres in Oberhausen überzeugte sie mit einem zweiten Platz in ihrer Altersklasse. Eine Platzierung, die sie im November 2019 bei einem vergleichbaren Wettkampf in Essen bestätigte. Es sollte die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Berlin folgen, doch die Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus machten eine Austragung unmöglich.