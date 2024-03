Eishockey Daniel Pietta Mitglied im Millennium-Club der DEL

Da Pietta bei den Panthern noch einen Vertrag über diese Saison hinaus besitzt, ist eine Rückkehr an die Westparkstraße noch nicht in Sicht. Er möchte gerne noch mit 40 in der DEL spielen. Ob mit Ingolstadt oder Krefeld ist derzeit nicht abzusehen. Obwohl er von Sergey Saveljev vom Hof gejagd wurde und so seinen legendären Zehnjahresvertrag nicht erfüllen konnte, beobachtet er das Geschehen bei den Pinguinen genau. „Ich bin mir sicher, dass die derzeitigen Verantwortlichen ihre Aufgabe gut machen. Ich schaue die Spiele der Pinguine, so oft es geht. Die Ergebnisse habe ich immer parat,“ sagte er in einem Interview mit dem „Donaukurier.“ Er habe immer gesagt, dass es sein Wunsch sei, den Pinguinen noch mal in der DEL zu begegnen, egal ob als Spieler in Krefeld oder als Konkurrent auf dem Eis.