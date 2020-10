Nach dem Aus in Paris : Daniel Altmaier stolz auf seine Leistung

Daniel Altmaier hat viel erreicht und doch fällt der Abschied aus Paris nicht leicht. Foto: AP/Christophe Ena

Kempen Für den 22-jährigen Profi aus St. Hubert kam bei den French Open in Paris im Achtelfinale das Aus. Dennoch sorgte er mit seinen starken Auftritten bei diesem Grand-Slam-Turnier für frischen Wind im deutschen Herren-Tennis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Auch wenn Daniel Altmaier am Montagabend bei den French Open kein weiteres Kapitel seiner unfassbaren Tennis-Geschichte schreiben konnte, geht er als erfolgreichster Qualifikant seit 1986 in die Annalen von Roland-Garros ein. Um 23:06 Uhr musste sich der 22-Jährige Profi aus dem Kempener Ortsteil St. Hubert im Achtelfinale dem Spanier Pablo Correna Busta mit 2:6, 5:7, 2:6 auf dem Court Phillipe-Chartier geschlagen geben. Dennoch bleibt er nach seiner ersten Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier ein Gewinner und kann ein überaus positiv Fazit ziehen. Er sorgte mit seiner attraktiven Spielweise für frischen Wind im deutschen Herren-Tennis und legte den Status des ewigen Talents wohl endgültig ab.

Nachdem er im ersten Satz nicht so richtig zu seinem Spiel fand, mit dem er sich in drei Qualifikationsspielen und drei Duellen in der Hauptrunde mit drei Dreisatzsiegen durchgesetzt hatte, nahm er im zweiten Durchgang gegen Correna Busta, immerhin die Nummer 18 der Welt, das Heft schnell in die Hand. Doch trotz einer 5:3-Führung und eigenem Aufschlag unterlag er mit 5:7. Das war die Vorentscheidung in diesem Duell. Der verpasste Satzausgleich setzte dem Senkrechtstarter vom Niederrhein mental so stark zu, dass er das Blatt nicht mehr wenden konnte. Er wirkte hektisch, streute erstaunliche Fehler ein und gab das Match aus der Hand. Nach zwei Stunden und 19 Minuten war das Turnier für ihn zu Ende.

info Glückwünsche vom Schleifchen-Turnier Beim TuS St. Hubert betrat Daniel Altmaier zum ersten Mal einen Tennisplatz. Er ist zwar kein Mitglied des Vereins mehr, trainiert dort aber schon mal mit der 1. Herren-Mannschaft, wenn er zu Hause ist. Am Samstag veranstaltete der Klub ein Schleifchen-Turnier und gratulierte Altmaier per Whats App mit einem Foto aller Teilnehmer zum Sieg.

Seine Enttäuschung war allerdings sehr schnell verfolgen: „Es war eine wirkliche Freude. Ich kann etwas stolz auf mich sein“, sagte Altmaier nach dem Ausscheiden. Das sah auch Tennislegende Boris Becker so, Co-Kommentator beim TV-Sender Eurosport, der dem Deutschen Respekt und Anerkennung zollte: „Er bringt so viel Talent, Ehrgeiz und Leidenschaft auf den Platz. Heute hat es nicht sollen sein. Auf diesem Weg bitte weitermachen. Du bist bald in den ersten Hundert. Bleib auf dem Boden, bleib bei deinem Trainer und mach genau so weiter.“ Den Top-100 kommt der St. Huberter am Tag nach dem Turnierende sehr nahe. Rund 60 Plätze dürfte die Nummer 186 der Welt durch seine Achtelfinal-Teilnahme nach oben schnellen.

Vor allem aber ist der Erfolg ein Ansporn, noch härter zu arbeiten und sich dauerhaft in der Elite festzusetzen. Er hat bereits ein neues Ziel im Auge - die Australian Open im Januar in Melbourne: „Für mich wird die nächste Herausforderung sein, in Australien direkt im Hauptfeld zu stehen. Ich glaube daran, dass ich das schaffen kann.“

In den nächsten Tagen wird Altmaier mit seinem argentinischen Coach Francisco Yunis und weiteren engen Vertrauten die Spiele in Paris analysieren: „Ich habe mein kleines Team, das mich schützt, und ich bin der Mann in der Mitte, der so ein bisschen tanzt und seinen Job macht.“