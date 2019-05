Tennis : Kantersieg im Spitzenspiel

Krefeld Damen 40 des CHTC fertigen Heiligenhaus in der Tennis-Verbandsliga mit 8:1 ab.

(alg) Der Wechsel der Altersklasse ist den Damen 40 des Crefelder HTC bisher bestens bekommen. Im Vorjahr spielte das Team um Nicola Wellen-van Fürden noch in der AK 30. Jetzt hat sich der CHTC bei den Damen AK 40 sehr gut eingefunden und peilt den Aufstieg zur Niederrheinliga an. Drei Spiele, drei Siege, besser kann es bisher in der 1. Verbandsliga nicht laufen. Der letzte Streich des Teams um Spitzenspielerin Helga Nauck war der satte 8:1-Sieg gegen den TC GW Heiligenhaus. Zwar befindet sich der CHTC in der Tabelle nur auf dem dritten Rang, doch im Gegensatz zu den beiden führenden Teams TC Raadt und TV Heiligenhaus haben die Krefelderinnen bisher ein Spiel weniger ausgetragen und sind als einziges Team der Liga noch ohne Punktverlust. „Wir sind derzeit die einzige ungeschlagene Mannschaft in unserer Gruppe und deshalb ganz zufrieden“, sagt Teamchefin Wellen-van Fürden. Am kommenden Wochenende sollte es so bleiben, denn es geht für den CHTC gegen den Tabellenletzten THC Mettmann.