Lokalsport: Damen 30 des CHTC an der Tabellenspitze

Krefeld Das Team gewann in der Tennis-Verbandsliga mit 8:1. Kantersieg der Herren 40 des TV 03 SG Krefeld.

Bei den Damen 30 des Crefelder HTC verläuft die Saison in der 1. Verbandsliga bisher bestens. Am zweiten Spieltag wurde der TV Burgaltendorf mit 8:1 von der Asche gefegt. Lediglich Nicola Wellen-van Fürden verlor ihr Einzel gegen eine starke Gegnerin. Ansonsten wurden alle Einzel gewonnen, so dass der Gesamtsieg schon vor den Doppeln feststand. Die CHTC-Damen führen damit die Tabelle der Liga an. "Diesen Spitzenplatz wollen wir nun nicht mehr abgeben", sagte Wellen-van Fürden. Die Zielsetzung ist der Aufstieg in die Niederrheinliga. Nicht so einfach verläuft die Saison für die Herren 40 des Crefelder HTC. In der Gruppe B der 1. Verbandsliga verlor der CHTC glatt mit 1:8 gegen die zweite Mannschaft des Ratinger TC. Das Stadtwaldteam hatte nicht den Hauch einer Chance.