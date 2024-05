Feldhockey Herren vom CSV Marathon feiern zwei Siege am Wochenende

Am Sonntag folgte das Heimspiel gegen den vorletzten Mettmanner THC. Dank eines großen Kaders konnte Krefeld von Beginn an Druck machen und spielte sich schnell erste Torchancen heraus. Doch erst zu Beginn des zweiten Viertels drückte Frederick Hay reaktionsschnell eine Hereingabe von Robert Stöckmann über die Linie. Diese Schnörkellosigkeit blieben die Hausherren aber in vielen Fällen oft schuldig. Zahlreiche aussichtsreiche Kreiseintritte konnten nicht in Zählbares umgemünzt werden, da im falschen Moment quergelegt wurde oder freie Schüsse nicht aufs Tor gebracht wurden. Ausnahmen stellten die weiteren Tore von Stöckmann und Fynn Fitzlaff dar, die jeweils wach blieben und die Rebounds verwandelten.