Zweiter großer Erfolg Bayer Blades sind Deutsche Vize-Meister im Cricket

Das Finale wurde nach einer kurzen Pause gestartet. Der Gegner war die Spielgemeinschaft aus Baden-Württemberg: BW United. In diesem alles entscheidenden Spiel machte sich allerdings bemerkbar, dass die Bayer Blades aufgrund von Spielermangel in Unterzahl antreten mussten. Die starken Spielerinnen der gegnerischen Mannschaft wussten dies auszunutzen und so legte BW United 180 Punkte vor. Bei dem Versuch, mitzuhalten, mussten die Uerdingerinnent ein größeres Risiko als üblich eingehen, was sich nicht auszahlte. Am Ende konnten nur 87 Punkte erzielt werden, bevor alle Schlagfrauen ausgeschieden waren. Eine klare Niederlage.