Abstieg in die Regionalliga West CHTC-Damen verlieren gegen RTHC Leverkusen

Nach einer 0:1-Niederlage gegen den RTHC Leverkusen müssen die Hockeydamen des Crefelder HTC den Gang in die Regionalliga antreten. Das Team von Coach Jens Höttemann belegt trotz spielerisch oft ansprechenden Leistungen mit 19 Punkten den neunten und somit vorletzten Platz in der Gruppe Nord. Sie werden von Klipper THC Hamburg und Schlusslicht Hannover 78 begleitet, der Bremer HC steigt in die 1. Bundesliga auf.