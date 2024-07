2. Tennis-Bundesliga Nord Spannende Endspiele bei den 34. Krefeld Open des Crefelder TC

Turnierdirektor Host Giesen bedankte sich bei der Eröffnung der Sommerparty in erster Line bei den vielen Helferinnen und Helfern aus der Mitglieder-Riege des Klubs: „Ihr habt alle dafür gesorgt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein schönes Turnier erleben konnten und wir in Deutschland einen guten Ruf genießen. Wir haben so viel Lob und Komplimente bekommen, besonders auch von neuen Spielerinnen und Spielern, die im nächsten Jahr wiederkommen wollen. Die Krefeld Open gehören in Deutschland zu den fünf erfolgreichsten Turnieren der Kategorie S1. Wir werden im nächsten Jahr das 35. Turnier ausrichten.“