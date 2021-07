Tennis der Senioren : Endspurt bei den 31. Krefeld Open

Krefeld Am Wochenende werden beim Seniorenturnier des Crefelder TC spannende Endspiele erwartet. Die Krefelderin Helga Nauck steht wie im Vorjahr im Endspiel. Samstag steigt nach dem letzten Spiel das Sommerfest.

Am Samstag und Sonntag werden schon traditionell spannende Endspiele erwartet. Dabei will die Krefelderin Helga Nauck vom Crefelder HTC ihren Vorjahrestitel verteidigen. Im Halbfinale trat ihre Endspielgegnerin aus 2020 nicht an, so dass sie kampflos ins Finale einzog. Dort wartet am Samstag, 11.15 Uhr, mit Petra Dobusch vom TC Doggenburg Stuttgart eine starke Gegnerin auf sie, die in zwei Runden insgesamt nur drei Spiele abgab.