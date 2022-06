Rudern : Hitzeschlacht für die Krefelder Achter

Der Frauen-Achter des Crefelder RC hier beim Start in Kassel. Foto: Alexander Pischke / DRV

Krefeld Auf der Fulda in Kassel fand der 1. Renntag der Ruder-Bundesliga statt. Der Frauen-Achter des Crefelder RC belegte den undankbaren vierten Rang. Der neuformierte Männer-Achter belegte nach dem enttäuschenden Zeitfahren Platz zehn.

Von Paul Walter

(RP) 280 Tage nach dem letzten Renntag der verkürzten Saison 2021, feierte die Ruder-Bundesliga am Samstag den Auftakt ihrer 13. Auflage. Beim ersten Renntag in Kassel auf der Fulda konnte man wieder Sprintrudern vom Feinsten erleben mit allem was dazu gehört: spannende Fotofinish-Entscheidungen, Drama, Emotionen und einfach starkes, schnelles Rudern.

Schon während der Zeitläufe wurde die 30 Grad Marke geknackt, was aber den Leistungen der neun Frauenteams und 18 Männerteams keinen Abbruch tat. Im Gegenteil, alle Teams sind fit und teils noch stärker aus der langen Ligapause zurückgekommen. Die sieben Liganeulinge bzw. Rückkehrer standen dabei den etablierten Mannschaften in nichts nach. Am Ende der fünf Rennrunden gab es Favoritensiege, aber auch einige Überraschungen auf dem Treppchen.

Info Am 3. September gastiert die Bundesliga in Krefeld Am 16. Juli steigt der 2. Renntag der Ruder.Bundesliga in Berlin-Tegel. „Wir sind gespannt, ob sich die Favoriten behaupten werden. Schließlich ist die Bundesliga immer für eine Überraschung gut“, sagt CRC-Trainer Markus Wöstemeyer. Am 3. September steigt der vierte Renntag auf dem Elfrather See.

Bei den Frauen sind die Havelqueens aus Berlin wieder zurück an der Spitze. Die große Überraschung bei den Damen ist der Liganeuling Meenzer Express. Im Zeitlauf noch dem Banner Wiking Linz knapp unterlegen mit der viertschnellsten Zeit, gab es im Halbfinale eine Revanche mit besserem Ausgang für die Mainzerinnen, die damit Silber holten.

Aber auch mit den Frauen des Crefelder Ruderclubs ist dieses Jahr wieder zu rechnen. Im Time Trial mit der zweitschnellsten Zeit, holen sie am Ende des Renntags mit Platz vier die Goldene Ananas. Steuermann Philipp Grunenberg ist optimistisch: „Die Strecke hier in Kassel war extrem schnell, das liegt uns eigentlich nicht. Wir mögen es lieber etwas länger. Und die Entscheidungen im Halbfinale und Finale waren ja doch sehr eng. Ich traue uns zu, dass wir das auch mit den letzten Schlägen vor der Ziellinie noch drehen können.“

Bei den Männern ist der Münster-Achter seit 2019 ungeschlagen. Auch in Kassel war die Mannschaft einfach nicht zu knacken. Als einziges Team konnten sie sogar zweimal die 47 Sekundenmarke unterbieten. Auf Platz zwei gibt es die Überraschung der Männerliga: Das Buderus Sprintteam Mühlheim, das in den vergangenen Jahren häufig im Mittelfeld landete, zeigte sehr konstante Leistungen in allen Runden.

Der Liga-Oldie und Rekordchampion aus Krefeld zeigte nach einem enttäuschenden 16 Platz im Zeitfahren eine grandiose Aufholjagd. Nach Siegen im Viertel- und Halbfinale stand am Ende Platz 10 zu Buche. Cheftrainer Markus Wöstemeyer zeigte sich zufrieden: „Bei den Männern haben wir ein fast komplett neues Team. Das hat mit der Mannschaft aus der Anfangszeit nichts mehr zu tun. Wir sind in einem Neuaufbau. Ich finde die Jungs haben wirkliche Moral und Kampfkraft bewiesen. Mit Platz zehn stehen wir an der Spitze der zweiten Tabellenhälfte. Ein bisschen wollen wir im Saisonverlauf noch nah vorne rücken.“