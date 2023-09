Beim vorletzten Renntag Behinderung kostet Crefelder Ruder Club den möglichen Sieg

Am 16. September steigt der Final-Renntag in Hamburg auf der Binnenalster. Vor allem der Kampf um Platz vier in der Saisonwertung verspricht Spannung pur. Der Achter des Crefelder Ruder-Clubs scheint die finale Platzierung schon eingenommen zu haben: Mit Platz acht in der aktuellen Tabelle und sieben Punkten Abstand nach oben und unten scheint hier nicht mehr viel möglich. „Wir haben gesehen, dass das Ergebnis von Mülheim keine Eintagsfliege war und wir durchaus in der Lage sind mit den Top-Teams mitzuhalten“, sagt CRC-Trainer Markus Wöstemeyer. „Um unser Saisonziel zu erreichen, müssen wir mindestens noch einen Platz nach oben. Dafür müssen wir wohl auf einen Patzer eines der Top-Teams hoffen. Alles andere bleibt sehr spannend, denn es scheint so, dass in der oberen Tabellenhälfte – und uns zähle ich auch dazu – jeder jeden schlagen kann.“