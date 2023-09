Ruder-Weltmeisterschaft Jan Rommelmann und Lena Sarassa vom CRC sind enttäuscht

Für den leichten Männer-Doppelzweier erwies sich die Aufgabe, das B-Finale zu gewinnen, um die olympische Nachqualifikation im kommenden Mai in Luzern zu umgehen, als zu schwierig. Nach dem Kentern im Halbfinale durch einen technischen Fehler hatten Paul Leerkamp und Jonathan Rommelmann vom Crefelder RC versucht, sich davon freizumachen, doch sie fanden ruderisch nicht zueinander. Der Start als Dritter nach 500 Metern war noch hoffnungsvoll, doch an der starken Fahrt von Mexiko zum Start-Ziel-Sieg bissen sich auch die anderen Mannschaften die Zähne aus. Am Ende wurde es nur Platz vier und insgesamt Rang zehn. Gerade Rommelmann, der nach Tokio-Silber noch einmal zu den Spielen will, hatte sich von der WM mehr erhofft. „Die Enttäuschung ist natürlich groß, ich muss das erst Mal verarbeiten. Wir haben uns heute unter Wert verkauft. Wir haben alles versucht, aber es war nicht das, was wir können und auch im Vorlauf gezeigt haben. In den beiden letzten Tagen waren es nicht unsere Bedingungen, dann kam unsere kleine Schwimmstunde im Halbfinale, das haben wir nicht ganz abschütteln können.“ Trainer Tim Schönberg fand es „extrem ärgerlich. Die beiden sind schon am Anfang nicht richtig auf Bootsgeschwindigkeit gekommen.“