Deutsche Sprintmeisterschaften Nils Busch und Justus de Gruyter vom CRC feiern einen Start-Ziel-Sieg

Bei sonnigem Herbstwetter wurde an diesem Wochenende in Heidelberg um die Titel bei den 27. Deutschen Sprintmeisterschaften gerudert. Der Crefelder Ruder-Club konnte drei Medaillen mit nach Hause nehmen: Gold gewannen Nils Busch und Justus de Gruyter im Junior-Doppelzweier, Silber ging jeweils an den Juniorinnen-Vierer und den Juniorinnen-Achter. Im Seniorenbereich gab es nichts zu holen.