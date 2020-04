In Zeiten der Corona-Krise : CRC-Ruderer trainieren auf dem Ergometer

Auf das ins Wasserwerfen der Steuerfrau nach einem gewonnen Rennen in den elfrather See muss der Männerachter des Crefelder Ruder-Club vorläufig verzichten. Foto: Christian Noell, CRC

Krefeld Anstatt auf dem Wasser wird sich zu Hause fit gehalten. Das gemeinsame Training mit Partner kommt dabei aber viel zu kurz.

(F.L.) Seit Mitte März ist das Sporttreiben in Deutschland nur noch in Heimarbeit möglich. Alle öffentlichen Sportanlagen sind geschlossen und die Sportvereine dürfen auf eigenem Gelände kein Training mehr anbieten. Selbst die Olympischen Spiele werden in diesem Jahr nicht wie geplant in Tokio stattfinden. Der Crefelder Ruder-Club hat das Training entsprechend und gezwungenermaßen auf Homeoffice umgestellt. Zwar haben die wenigsten Ruderer einen ausreichend großen Gartenteich zu Hause und auch kein Ruderboot, aber das ist kein Hinderungsgrund.