Hockey-Bundesliga : Crefelder HTC will ein Entscheidungsspiel erzwingen

Krefeld Der Hockey-Bundesligist muss das Rückspiel gegen Nürnberg gewinnen, um zunächst einmal ein Entscheidungsspiel zu erreichen. In einem dritten Spiel könnte dann der drohende Abstieg noch verhindert werden.

Verlieren verboten – so lautet das Motto des Crefelder HTC am Samstagnachmittag. Um 15 Uhr empfangen die Herren den Nürnberger HTC zum Rückspiel in den Bundesliga Play-downs. Nachdem die Nürnberger in einem abwechslungsreichen und dramatischen Spiel im Shoot-out das bessere Ende für sich hatten, müssen die Gastgeber nun gewinnen, um ein Entscheidungsspiel am Sonntag zu erzwingen. Im Modus Best-of-three verbleibt das Team, welches zuerst zwei Siege auf dem Konto hat, auch nach dieser überlangen Spielzeit in der obersten deutschen Spielklasse.