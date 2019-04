Hockey : CHTC: Vorfreude auf das Final-Four steigt

Krefeld Das Finalturnier steigt diesmal früher als 2018. Die gebürtige Krefelderin Selin Oruz ist auch mit dabei.

Das Finalturnier im Feldhockey, genannt Final-Four, in dem an einem Wochenende die Halbfinals und Finals um die Deutsche Meisterschaft auf dem Rasen ausgetragen werden, wirft seine Schatten voraus. Am 18. und 19. Mai werden sich Deutschlands beste Hockeyspieler erneut auf dem modernsten Kunstrasen Europas, der auf dem CHTC-Gelände an der Hüttenallee verlegt ist, duellieren. Auch wenn vermutlich die Herren des Krefelder Vereins die Teilnahme erneut verpassen werden und die Damen in der zweiten Liga spielen, wird in Selin Oruz, sowie ihren Mitspielerinnen Lisa Nolte und Sara Strauß auch die Seidenstadt vertreten sein. Alle drei spielen für den Düsseldorfer HC, der als Tabellenführer bereits sicher dabei sein wird.