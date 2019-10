Hockey : Mädchen des CHTC wollen in die Endrunde

Krefeld Zudem können sich drei weitere Nachwuchsteams die für den Kampf um den Hockey-Titel qualifizieren.

Die Gastgeberinnen gehen als Westdeutscher Meister in die Qualifikation. Auf dem Weg dort hin hatten sie Bonn, Köln, Dortmund, Hiesfeld und Düsseldorf ausgeschaltet und das Endspiel gegen Mülheim per Penaltyschießen für sich entschieden. Lynn Krings sowie Lotta und Nele Michler erwiesen sich dabei als sichere Schützen. Entsprechend groß ist das Selbstbewustsein bei den CHTC-Mädchen. „Ich traue meinem Team einiges zu“, sagt Markku Slawyk. „Wir wollen all das, was wir uns im Training erarbeitet haben, gegen Mainz umsetzen und das Endspiel erreichen.“