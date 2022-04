Hockey : Verstärkung für das Projekt Wiederaufstieg

Krefeld Hockey-Zweitligist Crefelder HTC verpflichtet die Stürmer Anton Boomes und Luis Holste.In der Vorbereitung präsentierten sich die Krefelder bereits in guter Frühform und gewannen Testspiele gegen SC München und SW Neuss.

Der 26-jährige Anton Bommes wechselt aus Stuttgart an die Vreed und tritt somit gewissermaßen in die Fußstapfen seines Vaters und gebürtigen Krefelders Klaus Boomes, der bis 1990 selbst für die CHTC-Herren aktiv war und weiterhin Vereinsmitglied ist. Anton trägt die Rückennummer 23 und steht bereits seit frühster Kindheit auf dem Hockeyplatz des HTC Stuttgarter Kickers, für die er bis auf eine Zwischenstation beim Münchener SC seit 1999 auflief. Mit Bundesligaaufstiegen hat der BWL-Student bereits Erfahrungen gesammelt, so gelang ihm dies sowohl mit den Münchener 2014 als auch mit den Stuttgartern 2018. Rund 150 Kilometer von Stuttgart entfernt liegt die bisherige sportliche Heimat von Luis Holste, der seit 2007 für den Mannheimer HC aktiv ist und ebenfalls zur Rückrunde des CHTC-Trikot tragen wird. Mit seinen gerade 23 Jahren (14. April 1999) konnte er bereits zwei deutsche Meistertitel mit dem MHC gewinnen. Zunächst holten er 2017 auf heimischer Anlage das blaue Wimpel auf dem Feld bevor er dieses Jahr den Titel in der Halle folgen ließ. Der Lehramtsstudent für die Fächer Mathematik und Wirtschaftswissenschaften trägt die Rückennummer 14.