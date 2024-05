Das Krefelder Hockey-Team rüstet auf Top-Neuzugänge für den Crefelder HTC

Finn Langheinrich, der vierte Spieler aus dem neuen Quartett, ist ein absoluter Wunschspieler. „Wir hatten schon gehofft, dass er letztes Jahr zu uns kommt. Er spielt in Neuss in der 2. Bundesliga auf dem Feld und in der 1. Bundesliga in der Halle eine prägende Rolle und ist dabei nicht nur dem CHTC, sondern auch den Bundestrainern aufgefallen, sodass der gebürtige Wuppertaler seit zwei Jahren zum Kreis der U21-Nationalmannschaft zählt. Er ist als Spieler sehr komplett und technisch sehr, sehr gut ausgebildet. Er wird vom Typ super in unsere Mannschaft passen. Er ist flexibel einsetzbar. Wir erhoffen uns von seiner spielerischen Stärke, dass er unser Aufbauspiel weiterbringen wird. Andere Vereine waren auch an ihm dran. Es ist ein tolles Zeichen, dass sich ein U21-Nationalspieler für uns entschieden hat.“