2. Hockey-Bundesliga : CHTC verpflichtet den Argentinier Nicolas Acosta

Krefeld Der 25-jährige Offensivspieler ist der zweite Neuzugang des Hockey-Zweitligisten und will beim direkten Wiederaufstieg helfen. Weil in seinem Heimatland die Universitäten wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind, absolviert er von Deutschland aus ein Fernstudium.

Der am 7. Juli 1996 in Rosario/Argentinien geborene Nicolas begann als Siebenjähriger das Hockeyspielen beim Hockey- Club seiner Heimatstadt, für den sein Herz auch heute noch schlägt. „Da ich immer gerne über den eigenen Tellerrand hinausschaue und neue Dinge kennen lernen möchte, habe ich 2017/18 für eine Saison in Belgien gespielt. Und zwar für den Royal Victory Hockey Club in Edegem“, verrät Nicolas. „Meine in Belgien gemachten Erfahrungen mit dem europäischen Hockey können mir bestimmt bei meinem neuen Club in Krefeld hilfreich sein“.

Nicolas Acosta hat drei ältere Brüder und eine Schwester. Er studiert Marketing an der „Universidad de Palermo“ in Buenos Aires. Weil die Universitäten in Argentinien aktuell geschlossen sind und die Vorlesungen nur online stattfinden, wird Nicolas sein Studium während seines Aufenthalts in Krefeld sozusagen im Homeoffice per Internet fortsetzen können. „Das passt alles gut zusammen“, so der sympathische Neuzugang: „So kann ich mich voll darauf konzentrieren, dem CHTC beim Saisonziel sofortiger Wiederaufstieg in die erste Liga mit aller Kraft zu helfen.“