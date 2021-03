Hockey-Bundesliga : Ausgerechnet in den Kreisen patzt der Crefelder HTC

Krefeld Der Hockey-Bundesligist unterliegt in Mülheim 1:4 und fällt aus den Play-off-Rängen. Trainer Ronan Gormley sieht Schwächen in den Kreisen – vorne und hinten. Im nächsten Spiel fällt eine Vorentscheidung.

Am Sonntag mussten sich die Herren des Crefelder HTC in der Hockey-Bundesliga gut aufgelegten Mülheimern mit 1:4 geschlagen geben und somit einen Rückschlag im Rennen um die Play-offs hinnehmen. Die Seidenstädter hielten lange gut mit, mussten sich aber der starken Offensive des amtierenden Meisters beugen. Dieser kann, genau wie der UHC Hamburg, bereits für das Viertelfinale planen.

Kurz vor Anpfiff musste CHTC-Coach Ronan Gormley auf Mats Hedemann verzichten, der sich beim Aufwärmen verletzt hatte. Sein Team benötigte einige Zeit, um ins Spiel zu finden und so war die Führung der Mülheimer durch Jonas Seidemann, der nach einem Ballverlust der Krefelder im eigenen Kreis leichtes Spiel hatte, nicht unverdient. Erst im zweiten Abschnitt fanden die Gäste besser in die Partie und kamen erstmals auch vielversprechend in den Mülheimer Kreis, blieben dort aber nicht entschlossen genug. Die Abwehrreihe um Keeper Luis Beckmann konnte den Angriff der Mülheimer lang in Schach halten, war aber kurz nach Wideranpfiff gegen eine Strafecke von Benedikt Fürk machtlos (36.), der für die Gastgeber auf 2:0 erhöhte.